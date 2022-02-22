Tüm yapılanma altüst olacak! Galatasaray'ın danışmanı, Mbappe'den haber bekliyor

Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Mbappe'yi takımda tutmak için büyük çaba harcarken, Real Madrid ise Fransız yıldızı renklerine bağlamak için büyük mesafe katetti. Mbappe'nin eflatun-beyazlılara imzayı atması durumunda ise Galatasaray'da yeni yapılanmanın en önemli figürü olan Luis Campos, İspanyol devinin yolunu tutabilir.

MÜZAKERELERDE ADI GEÇİYOR

NTV Spor'un AS gazetesinden aktardığı habere göre, Kylian Mbappe'nin transfer müzakerelerinde yer alan arka plandaki isimleri yazdı. Mbappe'nin annesi Feyza Lamari, avukatı Delphine Verheyden, aileye ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen temsilcisi Christophe Henrotaye'nin yanı sıra Luis Campos'un da haberde ismi yer aldı.

Luis Campos-Mbappe

CAMPOS, MBAPPE'NİN PEŞİNDE GİDEBİLİR

Galatasaray'da yönetim danışmanlığına getirilen Luis Campos, teknik direktör Domenec Torrent ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulübe getirilmesinde rol oynamıştı. Ancak Campos bu kez Kylian Mbappe'nin peşinden gidebilir.

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