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Tüm Türkiye 19 Mayıs Anma Koşusu'nda buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi bir koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Tüm Türkiye 19 Mayıs Anma Koşusu'nda buluşacak
15.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:29

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi bir koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak. 19 Mayıs'ta düzenlenecek koşu 19 saat, 19 dakika sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital ortamda anma koşuları projesi ile kutlamaya hazırlanıyor. 19 Mayıs'ta '19 Mayıs 1919 Koşusu' ile başlayacak etkinlikte, 'Gençlik Haftası Sanal Yarışları' ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında bir hafta boyunca devam ederek binlerce kişinin sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bu çok özel bayramı büyük bir coşku ile hep birlikte kutlaması hedefleniyor. Dileyen herkes bu tarihi kutlamaya ücretsiz olarak www.19mayis1919kosusu.com adresinden kayıt olabilecek.

19 Mayıs 1919 Koşusu 19 saat, 19 dakika sürecek

Etkinlik 19 Mayıs'ta düzenlenecek '19 Mayıs 1919 Koşusu' projesi ile başlayacak. Koşu 19 Mayıs 1919 Koşusu 19 saat, 19 dakika sürecek. Türkiye'nin 24 saat Ultra Maraton rekortmeni Aykut Çelikbaş'ın yaklaşık 190 km koşacağı etkinlikte Aykut Çelikbaş'a bir bayrak yarışı kurgusu ile şampiyon atletler ve ünlü isimler de canlı bağlantı yaparak en az 19 dakika süre ile eşlik edecekler. 19 Mayıs 00.00'da başlayıp aynı gün saat 19.19'da bitecek bu tarihi koşuya, dileyen herkes online bir şekilde koşarak canlı yayında eşlik edebilecek.

19-25 Mayıs tarihleri arasında 'Gençlik Haftası Sanal Yarışları' düzenlenecek

Proje kapsamında; 15-25 Mayıs tarihleri arasında 'Gençlik Haftası Sanal Yarışları' da düzenlenecek. Katılımcıların 1.9 km, 5 km, 10 km, 19 km veya 19 dakikalık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde ister yürüyerek, ister koşarak, isterse de hareket ederek ve fiziksel mesafeye dikkat ederek katılabileceği etkinlik ile yüzlerce sporsever, uzaktan ama bir arada spor yapmanın keyfini çıkaracak. Katılımcılar etkinlik sonunda, tıpkı fiziksel olarak düzenlenen koşularda olduğu gibi, sonuç sertifikalarına sahip olacaklar.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Macera Akademisi iş birliği ile düzenlenen 19 Mayıs 1919 koşularına MCR RaceSetter, Türk Kızılayı, Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, Sports TV, S Sport, Sweaters, PT Academy, Technogym, Plus Timing, NiobeWeb, ON İletişim, ItsCreat ve Baran Ambulans da destek veriyor.

Dileyen koşarken bağış yapabilecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı dayanışma içinde evlerimizden kutlarken katılımcılar, korona virüs salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış yapabilecekler. www.19mayis1919kosusu.com web adresinde yer alan bağış butonlarına tıklandığında ilgili kampanyaların sayfalarına yönlendirildikten sonra dilenen tutarda bağış gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Kızılay için 2868 SMS hattına 'BAĞIŞ' yazarak, Biz Bize Yeteriz Türkiyem içinse 8119 SMS hattına 'KORONA' yazarak 10 TL bağış yapılabiliyor.

Online ortamda gerçekleştirilecek olan bu koşular sayesinde, katılımcılar sosyal mesafelerini korurken, fiziksel anlamda bir arada olamasalar da 19 Mayıs coşkusunu yüzlerce kişiyle birlikle koşarak yaşayacaklar.

19 Mayıs 1919 Etkinlik ve Yayın Programı:

18 Mayıs 2020 Pazartesi/ 23: 30

Canlı yayın başlangıcı. Koşu öncesi hazırlıkları ve yayına dahil olacak özel konuklarla röportajlar.

19 Mayıs 2020 Salı/ 00: 00-19: 19

Aykut Çelikbaş'ın 19 saat 19 dakikalık koşusunun başlamasını takip eden süreç içinde, kayıtlı bayrak koşucularının ve ünlü isimlerin belirli sürelerle yayına bağlanmaları. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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