Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: 500 bin kişinin işten çıkarılma durumu var
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: 500 bin kişinin işten çıkarılma durumu var

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: 500 bin kişinin işten çıkarılma durumu var
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kafe ve restoran sektörünün durumunun çok kötü olduğunu ve 300 ila 500 bin kişi arasında bir istihdam azaltmasını öngördüklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının açık ara en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen restoran ve kafe işletmeciliği, salgının yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye'de uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında bir kez daha kepenklerine kilit vurmak zorunda kalan restoran ve kafe işletmecileri, yeniden misafirlerini ağırlayacakları günü bekliyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Bloomberg HT'de katıldığı programda, sektöre ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

"BİRÇOK İŞLETME BATMA NOKTASINDA"

Türkiye'de pazartesi gününden itibaren normalleşme adımları atılmaya başlarken, kafe ve restoranlar kapılarını misafirlere açamadı. Ramazan Bingöl, sektör genelinde tam bir normalleşme ya da en azından HES kodu ile yüzle 50 kapasite uygulamasına geçileceğini beklediklerini söyledi. Alınan kararın sektörü hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Bingöl, sektördeki birçok işletmenin "batma noktasında" olduğunu açıkladı.

"AMBALAJ FİYATLARI YÜZDE 200'E YAKIN ARTTI"

Paket servisin işletmelerin cirosunun yüzde 20'sini karşıladığını aktaran Bingöl, "Ambalaj fiyatları yüzde 200'e yakın arttı. Ham madde fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak fiyat artışı olacak." dedi.

"300 İLA 500 BİN ARASINDA İSTİHDAM AZALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bingöl sektörün "çok büyük sıkıntıda" olduğunu vurguladığı konuşmasında, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzamasına bağlı olarak istihdamda değişiklik olacağını, 300 bin ila 500 bin kişinin işten çıkarılacağını öngördüklerini söyledi.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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