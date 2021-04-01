Tüketici, ramazan kolisinin içinde bilindik markaları görmek istiyor
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Tüketici, ramazan kolisinin içinde bilindik markaları görmek istiyor

Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Tüketici, ramazan kolisinin içinde bilindik markaları görmek istiyor

e-ticaret platformu Avansas.com'un araştırmasına göre, katılımcılar, ramazan kolisi için bu yıl ortalama 75 TL bütçe ayıracağını belirtirken, koli içerisinde yer alan ürünlerin de bilindik markalardan oluşmasını tercih ediyor.

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e-ticaret platformu Avansas.com'un araştırmasına göre, katılımcılar, ramazan kolisi için bu yıl ortalama 75 TL bütçe ayıracağını belirtirken, koli içerisinde yer alan ürünlerin de bilindik markalardan oluşmasını tercih ediyor.

Avansas.com açıklamasına göre, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri, ramazan kolilerini hazırlamaya başladı. Avansas ise bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını araştırdı.

Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketici tercihindeki en belirleyici kriter, koli içeriğinin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması oldu. İş yerlerinin yüzde 71'i koli içerisinde yer alan ürünlerin bu özelliklerde olması gerektiğini düşünüyor.

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürün arasında çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve Türk kahvesini sıraladı.

Ramazan kolisi için ortalama 75 TL bütçe ayrılıyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 60'ı orta boyuttaki ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerleri 2021 yılında bir ramazan kolisi için ortalama 75 TL bütçe ayırmayı öngörüyor.

Ayrıca, iş yerlerinin yüzde 35'i ramazan ayında çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımı yapmayı planlıyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 53'ü hazır koli dağıtmayı düşünürken, yüzde 47'si koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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