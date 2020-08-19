Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere bilirkişi listesi oluşturulacak Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünce, "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği" hükümleri gereğince, Erzurum ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Erzurum İl Tüketici Hakem Heyeti ve...

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünce, "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği" hükümleri gereğince, Erzurum ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Erzurum İl Tüketici Hakem Heyeti ve Palandöken, Yakutiye İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere "Bilirkişi Listesi" oluşturulacağı bildirildi.

Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde; "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahküm olmamak.

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde "Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri" şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.

Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak" şartlarının aranacağı belirtilen açıklamada, başvuru usulü hakkında ise, "Başvurular, http://erzurum.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 18 Ağustos 2020 Salı günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesine, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan, Adli sicil kaydı belgesi, Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge, Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler. Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri, Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi, İki adet vesikalık fotoğraf, Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği, Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan, Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların eklenmesi gerekir" denildi

Açıklamada ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları ise şöyle belirlendi; "Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesı, fırın vb.), Bisiklet-Şarjlı Bisiklet, Bilgisayar Programcısı, Çanta İmalatçısı, Değerli Taş, Deri Ürünleri, Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.), Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.), Elbise Tasarımcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.), Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.) Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti, Fotoğraf Makinesı, Gayrimenkul Değerleme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeti, Halı-Kilim, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil), Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.), İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Kağıt Ürünleri, Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ), Kozmetik Ürünler, Kuyumcu, Makine Mühendisi, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet-Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Parfümeri, Parke, Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları." - ERZURUM

Kaynak: İHA