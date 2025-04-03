TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK mart ayı enflasyon oranları nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon verileri, sadece ekonomi çevrelerinde değil, aynı zamanda geniş halk kesimleri arasında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle mart ayı enflasyon oranının ne olacağı, hem piyasaların yönü hem de maaş ve kira artışları gibi birçok alanda belirleyici olması bakımından kritik önem taşıyor. Peki, TÜİK mart ayı enflasyon verisini açıkladı mı? 3 Nisan 2025 itibarıyla hangi ekonomik göstergeler kamuoyuyla paylaşıldı? İşte, merakla beklenen o verilerin tüm detayları…

TÜİK MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya kıyasla %2,46 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon %38,10 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı

TÜİK'in verilerine göre; TÜFE, Mart 2025'te Aralık 2024'e göre %10,06 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre enflasyon %38,10 olurken, on iki aylık ortalamalara göre fiyatlardaki artış %51,26 olarak kaydedildi.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,12 ARTTI

Mart 2025 itibarıyla TÜFE'de en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık bazda değişimi şöyle oldu:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 oranında artış,

Ulaştırma grubunda %21,59,

Konut harcamalarında ise %68,63 oranında yükseliş gerçekleşti.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı; gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65, konutta ise %9,47 olarak ölçüldü.

TÜİK mart ayı enflasyon oranları nasıl

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,94 ARTTI

Mart ayında aylık bazda en çok artış gösteren harcama grubu yine gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu kalemde fiyatlar %4,94 oranında yükselirken; ulaştırmada %0,25, konut grubunda ise %2,10 oranında artış yaşandı.

Aylık TÜFE artışına etkileri ise şu şekilde sıralandı:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,23,

Ulaştırma: %0,04,

Konut: %0,33.

MART AYINDA 113 KALEMDE FİYATLAR YÜKSELDİ

TÜİK'in COICOP 5'li düzeye göre sınıflandırdığı 143 ana tüketim kalemi incelendiğinde;

113 temel başlıkta fiyat artışı,

25 başlıkta düşüş,

5 kalemde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadığı görüldü.

TÜİK mart ayı enflasyon oranları

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,99 ARTTI, AYLIK %1,30 ARTTI

Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B), Mart 2025 itibarıyla:

Aylık %1,30,

Aralık 2024'e göre %9,31,

Yıllık %36,99,

12 aylık ortalamalara göre ise %50,56 oranında artış gösterdi.