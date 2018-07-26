Tügva İstanbul Yaz Okulu Projesi Kapanışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Mevlüt Uysal, "Şehirleri imar ederken içinde yaşayanları ihmal edersen o ihmal edilenler bir gün gelir o imar edilenleri yıkar." dedi.

Uysal, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 39 ilçede 105 okulda toplam 22 bini aşkın öğrencinin katıldığı, "TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi"nin final etkinliğinin Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki kapanış törenine iştirak etti.

Gençlere yaz okulunda verilen eğitimin çok önemli olduğunu aktaran Uysal, "TÜGVA'ya teşekkür ediyoruz. Ailelerin geleceği nasıl çocuklarsa şehirlerin ve ülkenin geleceği de çocuklar ve gençlerdir. Şehirleri imar ederken içinde yaşayanları ihmal edersen o ihmal edilenler bir gün gelir o imar edilenleri yıkar. Ailelerde de aynı şeyler oluyor. Çocuklar kültürüne ve geçmişine bağlı yetişmemişse o anne ve babaların çektikleri boşuna." diye konuştu.

"Gençler adına ne yaparsak azdır." diyen Uysal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sene yaptık. 22 bin 700. Seneye daha fazlası. Bu sene yaptık doğa kampları. İnşallah seneye yeni doğa kampları. Bu sene izcilik kampları yaptık. Seneye daha fazla gencimizi izcilik kampına almak istiyoruz. Bunlar bize ne kazandıracak? 9 aylık eğitim. Gerisinde 3 ay tatil. Çocuklarımız tatilini yaparken yeni şeyler öğrensin. Okulda öğrenemediği şeyleri öğrensin. Bunlar bilgiye dayalı şeyler de olabilir."

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, orta okul öğrencilerinin katıldığı birçok etkinliğin final ve kapanışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençliğin enerjisiyle gençlere hizmet eden bir vakıfız. Özellikle yaz dönemlerinde gençlerimizin eğitimine devam edebilecekleri ve fiziksel gelişimlerini sürdürecekleri birçok alanın kısıtlandığını gördük. Yaz ayları bizim için yeni bir döneme hazırlık, tohum ekme ve hazırlanma dönemi olması gerektiğine inanarak, yaz okulu projemizle gençlerin evlere yakın okullarda eğitim almalarını sağladık."

Projede yer alan gençlerin, gelişimlerinin yanı sıra yeni dostluklar edindiğini anlatan Emanet, Çizimlerle Kırk Hadis ve Kitapkurdu projelerinin de gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Emanet, İstanbul'da 22 binin üzerinde gencin katıldığı yaz okuluna Türkiye genelinde 50 bin öğrencinin iştirak ettiğini anlatarak, "Doğa kamplarımız İstanbul'da 13 bin 500, Türkiye'de 50 bine yakın öğrenciyi ağırladı. Toplamda 100 bin öğrenciyle yazı geçiyoruz. Farklı programlarla gençlerin hizmetindeyiz." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise eğitimin çokça tartışıldığı bu dönemde konuşmaktan çok iş yapmanın önemli olduğunu dile getirerek, TÜGVA'nın da bu hedefle çalıştığını söyledi.

Gelecek yıllarda da bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Yelkenci, şöyle konuştu:

"Eğitim, özellikle öğrencilerin 3 gelişim alanı üzerine çaba sarf etmek için kurulan bir sistemdir. Sene boyunca çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı müdürlük olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ancak eğitim öyle bir iştir ki sadece Milli Eğitim Bakanlığının tek başına üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşların ve halkın içinde yer alması gereken bir iştir. TÜGVA'nın yaptığı ayrıca önemli bir iştir. Eğitimle ilgili yükümüzü de üzerimizden aldığı için değerli bir iş yaptıklarını vurgulamak istiyorum."

TÜGVA İl Başkanı Fatih Coşar da İstanbul'da 39 ilçede 105 okulda 22 bini aşkın öğrencinin programa katıldığını kaydetti.

18 Haziran'da yaz okulunun başladığını dile getiren Coşar, "Kardeşlerimiz tüm gün eğitim aldılar. Spor faaliyetlerinin dışında dini eğitimler aldılar." dedi.

Program sonunda Çizimlerle Kırk Hadis ve Kitapkurdu etkinliklerinde dereceye girenlere hediyeleri verildi.