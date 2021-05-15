TÜGVA ile UID arasında gönül köprüsü kuruldu
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TÜGVA ile UID arasında gönül köprüsü kuruldu

TÜGVA ile UID arasında gönül köprüsü kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında gönül köprüsü projesi başlatıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında gönül köprüsü projesi başlatıldı.

Kırsehir'de, TÜGVA ve UID bayramda 400 çocuğa ulaşarak para yardımında bulundu. UID Genel Merkez MKYK Üyesi ve Proje Koordinatörü Adem Taflan, yazılı açıklamasında Avrupa'nın en güçlü STK'larından biri olan UID teşkilatının 26 ülke 'de hizmet verdiğini belirtti. TÜGVA Kırsehir İl Başkan Sergen Özdemir ise UID'nin Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ettiği açıklamasında; "TÜGVA ve UID arasında başlayan gönül köprüsü programı kapsamında önce kardeş şehirler belirlendi. Kırşehir ile kardeş şehir Almanya Rhein-Neckar bölgesi oldu. Bayram öncesinde bizler de Kırşehir ve ilçelerinde yaklaşık 400 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını ileterek gençlerimizin bayramlarını tebrik ettik" dedi. Hedeflerinin ülke genelinde 15 bin gence ulaşmak olduğunu aktaran Özdemir, "Yaptığımız ziyaretlerde gönül köprüsü projesi hakkında bilgi verdik. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu etti" diye konuştu.

Kırşehirli UİD Genel Başkan yardımcısı Osman Gökalp ise Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memlekete fayda sağlamak istediklerini belirtti. - KIRŞEHİR

TÜGVA ile UID arasında gönül köprüsü kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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