Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak

"Sırbistan maçı zorlu geçecek"

"Fenerbahçe olarak EuroLeague'de Final Four'a kalmak istiyoruz"

Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak benim için büyük bir gurur""İnşallah daha büyük kupalar kaldıracağız"Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Milli basketbolcu Tuğçe Canıtez , "Fenerbahçe gibi bir takımda kaptan olmak benim için çok büyük gurur. Senelerdir ikinci kaptanlık yapıyordum, bunun da verdiği bir rahatlık var" dedi.Enerjisi Güzel Takım'da uzun forvet olarak görev yapan Tuğçe Canıtez, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu."HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇI KAZANMAK"Yarın deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile oynayacakları maçları kazanmak istediklerini belirten Canıtez, "Geçen sezonu istediğimiz gibi bitiremedik, şu anda herkes kendi sezonundan formda gelmiş durumda. Türk oyuncularımız zaten sezon içinde çok süre alıyorlar, enerji olarak genç ve güzel bir takımız. Hedeflerimiz bu iki maçı kazanmak. Çalışmalarımıza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Milli takımda çok değerli oyuncularımız vardı, şu anda daha gençleşmiş ve enerjik bir takım var. Ceyhun ağabey genç ve yetenekli oyuncuları çok iyi değerlendirebilen bir antrenör. Onun için birlikte iyi bir takım olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu."SIRBİSTAN MAÇI ZORLU GEÇECEK"Eleme grubundaki rakiplerini de değerlendiren Tuğçe Canıtez, "Sırbistan ve Litvanya çok iyi oyuncuları olan iki takım. Özellikle Sırbistan senelerdir derece yapan ve en iyi yerlerde olan takımlardan biri. Onların evinde oynayacağız, bizim için çok zorlu geçecek. Litvanya maçını da kendi evimizde oynayacağız. Hem içeriden hem dışarıdan baktığımız zaman çok iyi oyuncuları var. Hedefimiz bu iki maçı kazanarak bu kışı güzel bitirip, önümüzdeki kışla birlikte de grubu birinci bitirebilmek. İnşallah istediğimiz gibi olur" dedi.Avrupa Şampiyonası'na katılmaları halinde turnuvada sürpriz yapabileceklerini söyleyen Canıtez, "Favori gösterilen takımlardan biri olmayacağımıza eminim çünkü çok genç bir takımız. Fakat genç takımlar sürprizlerle gelebilir; güzel bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE OLARAK EUROLEAGUE'DE FİNAL FOUR'A KALMAK İSTİYORUZ"Tuğçe Canıtez, kaptanı olduğu Fenerbahçe Öznur Kablo ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe olarak bu sezon hedeflerinin EuroLegue'de Final Four oynamak olduğunu belirten Canıtez, "Fenerbahçe ile öncelikli hedefimiz EuroLeague'de ilk dörde kalmak. Senelerdir bu şanssızlığı yaşıyoruz, kendi grubumuzda iyi bitirsek de çaprazdan bir türlü kazanamayıp ilk dörde giremiyoruz. Fenerbahçe olarak her zaman hedefimiz şampiyonluk ama ilk adımımız ilk dörde kalıp, sonra her zamanki gibi şampiyonluk. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Yabancılarımızla ve Türklerimizle çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yeni antrenörümüz de öyle; kendisi çok enerjik ve gerçekten çok çalışan bir antrenör. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon geçecek" şeklinde konuştu."İNŞALLAH DAHA BÜYÜK KUPALAR KALDIRACAĞIZ"Fenerbahçe ile kaptan olarak ilk kupasını kaldırdığını ve daha büyük kupalar kaldırmak istediğini vurgulayan Tuğçe Canıtez, "Fenerbahçe gibi bir takımda kaptan olmak benim için çok büyük gurur. Senelerdir ikinci kaptanlık yapıyordum, bunun da verdiği bir rahatlık var. Birsel Vardarlı gibi bir kaptanla çalışıyorsun sonuçta, nerede ne yapacağını biliyorsun. Kaptanlığımda ilk kupa olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdık, inşallah daha büyük kupaları da kaldıracağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tuğçe Canıtez'in açıklamaları