Tuğba Ekinci'den Şok Sözler: Kadın Yüz Vermezse Erkek Taciz Etmez

Sanat camiasının sansasyonel ismi Tuğba Ekinci yine birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. 'O şimdi asker' şarkısıyla milyonların hafızalarında yer edinen Tuğba Ekinci 13 yıl ara verdiği müzik sektörüne 'Türkiye'nin Aslanları' albümüyle geri döndü. Ünlü şarkıcı Posta'ya verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KADIN YÜZ VERMEZSE ERKEK YAPMAZ"

Röportajda 'Hiç tacize uğradınız mı?' sorusuna cevap veren Ekinci, "O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir" dedi.