Tugay'dan Bosna'ya Dostluk ve İş Birliği Ziyareti

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel yönetimleri ziyaret etmek ve iş birliği görüşmelerinde bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti. Tugay'a gezisi sırasında, 1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu merhum Ahmet Kemal Baysak'ın oğlu, Meclis Başkan Vekili Atilla Baysak ile Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehovic eşlik etti. Başkan Tugay'ın, Bosna Hersek ile Karşıyaka arasında çok güçlü bir kardeşlik köprüsü kuran Kemal Baysak'ın çabalarını devam ettirmek için gerçekleştirdiği ziyaretler, dost ülkede büyük memnuniyetle karşılandı.

Gündem İş Birliği

Ziyaretin ilk gününde Novi Grad Sarajevo Belediye Başkanı Semir Efendic ile kardeş şehir olma süreci ile ilgili görüşmeler yapan Tugay, belediyenin yeni hayata geçirdiği bazı projeleri de yerinde inceledi. Ardından da Dış Ticaret Odası Başkanı Ahmet Egrlic ile kentler arasında kurulabilecek ticari iş birlikleri ve ortak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Stari Grad Sarajevo Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ile bir araya gelen Tugay, ortaklaşa yürütülebilecek projeleri ve küresel iklim krizine karşı birlikte üretilebilecek çözümleri konuştu. Ayrıca Başkan Tugay, Stari Grad Sarajevo Belediye Başkanı ile birlikte Bosna Hersek'in Ulusal Gu¨nu¨ dolayısıyla düzenlenen korteje katıldı. Fotoğraf sanatçısı Tarik Samarah'ın 'Srebrenica' fotoğraf sergisini de ziyaret eden Tugay "Bu sergi bize savaşın nasıl acı bir yüzü olduğunu en derin şekilde hissettirdi" dedi.

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Kovacic S¸ehitligˆi'nde ve Bosna Hersek Savas¸ı'nda O¨ldu¨ru¨len C¸ocuklar Anıtı o¨nu¨nde resmi anma to¨renlerine katılan Başkan Tugay "1503 şehidin ve öldürülen 1600 masum c¸ocugˆun anısına yapılan anıtın o¨nu¨nde saygı durus¸unda bulunmak hepimizi derinden u¨zdu¨ ve du¨s¸u¨ndu¨rdu¨. Bu topraklarda bir daha hic¸ kimsenin o¨ldu¨ru¨lmemesini ve acı c¸ekmemesini diliyoruz. Bugu¨n yine Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" so¨zu¨nu¨n degˆerini bir kez daha anladık" ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, program kapsamında Sarajevo Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic'in makamına da konuk oldu ve Sarajevo Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı. Daha sonra Kakanj Belediyesi'ne giden Tugay, Kakanj kentinde Karşıyaka'nın eski Belediye Başkanı Ahmet Kemal Baysak'ın adının verildiği meydanı ziyaret etti.

"Ortak Projelere İmza Atacağız"

Bosna Hersek'te büyük bir misafirperverlik ile karşılandıklarını ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tugay "Bosna Hersek ile aramızdaki dostluğu geliştirmeyi hedefleyerek yaptığımız bu ziyaretlerde gördüğümüz dostluk ve tüm Karşıyaka'ya ilettikleri selam ve sevgi gelecekte ortak projeler yapma konusunda hepimize umut verdi. Kendilerini Karşıyaka'mıza da davet ettik. Dost ve kardeş Bosna yerel yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Tüm Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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