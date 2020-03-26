Tufanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin "iç ısıtan" çalışması Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmasıyla ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sıcak yemek dağıtılmaya başladığını bildirdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmasıyla ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sıcak yemek dağıtılmaya başladığını bildirdi.

Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, Tufanbeyli Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu mutfağında hazırlanan yemeklerin, 33 mahalledeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Devletin, her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Sevgili, "Bizler de devletimizin temsilcisi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA