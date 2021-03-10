Tufanbeyli'de polisten sürücülere kandil simidi ikramı

Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Miraç Kandili nedeniyle sürücülere kandil simidi ikram etti.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Miraç Kandili nedeniyle sürücülere kandil simidi ikram etti.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları trafik denetiminde durdurdukları araç sürücülerinin Miraç Kandili'ni kutladı, kandil simidi ikram etti.

Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz