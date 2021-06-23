TÜFAD başkan adayı Dağdelen'den Basatemur'a şampiyonluk plaketi
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TÜFAD başkan adayı Dağdelen'den Basatemur'a şampiyonluk plaketi

TÜFAD başkan adayı Dağdelen'den Basatemur'a şampiyonluk plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Somaspor'un genç ve başarılı teknik direktörü Burhanettin Basatemur'a Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkan adayı Mehmet Dağdelen tarafından şampiyonluk plaketi takdim edildi.

Somaspor'un genç ve başarılı teknik direktörü Burhanettin Basatemur'a Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkan adayı Mehmet Dağdelen tarafından şampiyonluk plaketi takdim edildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi başkan adayı Mehmet Dağdelen ve yönetim kurulu adayları Aydoğan Tunay, Rıdvan Türküler, Mustafa Özövgü ve Erol Muratoğlu tarafından mütevazı kişiliği ile tanınan ve mütevazi bir kadroyla Somaspor'u 3. Lig'de şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkartan Somaspor'un Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur'a şampiyonluk plaketi takdim etti.

Turgutlu'da gerçekleşen ziyarette elde edilen şampiyonluk çok önemli olduğunu belirten TÜFAD Manisa Şubesi başkan adayı Mehmet Dağdelen, "Mütevazı kişiliği ve mütevazı bir kadroyla Somaspor'u 3. Lig'de şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkartan Manisa'nın ve Turgutlu'nun gururu Burhanettin Hocamıza bu plaketi takdim etmek bizler için gurur kaynağıdır. Kendisini ve bu şampiyonlukta emeği geçenleri kutlar, Burhanettin hocamız ve Somaspor camiasına 2. Lig'de başarılar dileriz. Tüm Manisalı meslektaşlarım adına bu plaketi veriyoruz. Başarıların daim olsun. Gururunuz gururumuzdur." dedi. Dağdelen daha sonra Basatemur'a şampiyonluk plaketi takdim etti. - MANİSA

TÜFAD başkan adayı Dağdelen'den Basatemur'a şampiyonluk plaketi
TÜFAD başkan adayı Dağdelen'den Basatemur'a şampiyonluk plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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