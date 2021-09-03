TÜDKİYEB 2 Ekim'de Genel Kurul'a gidiyor
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TÜDKİYEB 2 Ekim'de Genel Kurul'a gidiyor

TÜDKİYEB 2 Ekim'de Genel Kurul'a gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nda Genel Kurul'un başlayacağını duyurdu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nda Genel Kurul'un başlayacağını duyurdu.

TÜDKİYEB Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığında düzenlenen ve küçükbaş hayvancılık sektörü ve yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda TÜDKİYEB'in Genel Kurul startı verildi.

Genel Kurulun 2 Ekim'de yapılacağını açıklayan Çelik, "Bugün buradan Merkez Birliğimizin 4. Genel Kurulunun startını veriyoruz. Pandemi sebebiyle ertelenen genel kurulumuzu çoğulcu katılımla 2 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştireceğiz. Genel kuruldan aldığımız destekle küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline getireceğiz. Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesi yetiştiricilerimizin refahını artıracak, tüketicilerin daha ucuz ve kaliteli gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak ve kentten kırsala yeniden dönüşü hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, Türkiye'de kırmızı ette yaşanan sorunun çözümünün ithalat ile değil, öncelikle küçükbaş hayvan sayısının artırılması ile sağlanacağını ifade etti. Başkan Çelik, "Bu talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından teveccüh görmüş, zatıalileri ülkemizde nüfus başına bir hayvan sayısına ulaşılması talimatını vermiştir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin küçükbaş hayvancılık sektörü için yeni destekler getirmesi, mevcut destekleri artırması yetiştiricilerimizi memnun etmiş, küçükbaş hayvan sayısını yüzde 11'lik artışla 54,1 milyona çıkmasını sağlamıştır. Hedefimiz bu rakamın 90 milyona ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının çözümü noktasında sayısız etkinlik ve toplantılar düzenlediklerini, sektörün gelişmesini sağlamak adına yazılı ve görsel basın aracılığıyla, her fırsatta kamuoyunun bilgilendirildiğini aktardı.

Sektörün sorunlarının çözümü noktasında başta Tarım ve Orman Bakanı olmak üzere ilgili bakanlık ve diğer kuruluş yetkilileri ile yakın ilişkiler içinde çalışıldığını belirten Çelik, birçok projenin Merkez Birliği tarafından üstlenildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 300 Koyun Projesi ve Genç Çiftçi gibi projelerde hayvan tedarikçisi olarak görev aldıklarını ve on binlerce hayvanın yetiştiricilerden tedariki ve yetiştiricilerimize ulaştırılmasında görev aldıklarını belirtti.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvan sayımız artarken Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yetiştiricilerimizin elindeki koyun ve keçi ırkı hayvanlarda Soy Kütüğü ve Önsoy Kütüğü Islahı programı uygulamaya konulmuştur. Başlatılan Ulusal Program, Cumhurbaşkanlığı kararı ile destek programına alınmıştır. 2013 yılından bu yana 57 ilde 6 bin yetiştiricinin yaklaşık 1 milyon 300 bin hayvanında uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi çalışmalarına devam edilmiştir. Böylelikle yerli ırklarımızdan bazıları yabancı kültür ırkları ile melezlenerek verim kapasiteleri yükseltilmektedir. Bunun dışında Merkez Birliğimiz ve Birliklerimizin içinde olduğu Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi, Model Koç Teke Test İstasyonu Avan Projesi gibi projelerimizle küçükbaş hayvancılığımızda verimliliğin artırılması amaçlanmıştır."

Genel Başkan Nihat Çelik, Merkez Birliğince değişik tarihlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Yetiştiriciliğin gelişmesi konusunda düzenlenen Milli Birlik Projesi kapsamında Küçükbaş Hayvancılık Şurası, Tarım Şurası, Çayır Mera Çalıştayı, çalıştaylar, konferanslar, fuarlar, sempozyum ve paneller başta olmak üzere birçok etkinlikte yer aldık. Sektöre ilişkin yurt içi ve yurt dışı toplantılara iştirak ettik, ev sahipliği yaptık ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik" dedi.

Genel Başkan Çelik, müjdesini verdiği Genel Kurul'da delegelerin teveccühü ile tekrar görev alacağını umduğunu ifade ederek, "Hedefimiz, ülkemizin et ve süt açığını kapatmak amacıyla çok çalışmak, sektörün sorunlarının çözülmesini sağlamak, ülkemizde küçükbaş hayvan sayısını ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak gösterdiği 90 milyon baş hayvana çıkarmak, ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak bu sayıyı ileriki yıllarda çok daha yukarılara yükseltmek, il birliklerimiz ve bakanlığımız ile birlikte ıslah faaliyetlerine hız vererek küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak, ülkemiz insanlarına kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıda üretimini sağlamak, kısaca ülkemize katma değer kazandırmak, il birliklerimizi yapısal olarak güçlendirmek ve kurumsal yapıya kavuşturmak ve en önemlisi de üyemiz olan çileli ve cefakar yetiştiricilerimizin refah seviyelerini yükseltmek, kırsalda huzur ve mutluluk içinde üretimlerini sağlamaktır" değerlendirmesini yaptı.

Çağın en önemli sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu, gıdanın günümüzde ve gelecekte stratejik önemini sürdüreceğini belirten Çelik, "Bu çerçevede küçükbaş hayvancılık sektörü çok daha önemli hale gelecektir. Bu duygularla yapılacak genel kurulun ülkemize, sektörümüze ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

TÜDKİYEB 2 Ekim'de Genel Kurul'a gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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