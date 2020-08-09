TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı
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TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını belirterek, "Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık.

TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı
09.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını belirterek, "Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor." dedi.

Gebze'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açılış töreninde konuşan Varank, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nin, ülkenin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstlendiğini ancak enstitülerde yürüttükleri yenilikçi işlerle özel sektöre rakip olmadıklarını vurgulayarak, özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Bakan Varank, Gebze'deki enstitülerin çalışmalarına son sürat devam ettiğini aktararak, "Bugün bizleri misafir eden Marmara Araştırma Merkezi, bu yerleşkenin ilk enstitüsü.

Burada çevre, enerji, biyoteknoloji, gıda, kimya ve malzeme alanlarında yenilikçi çözümler geliştiriliyor.

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti veriyor.

TÜSSİDE'nin bugüne kadar sunduğu kaliteli işler ortadayken, elimizin altında böylesine bir kaynak varken, yabancı danışmanlık şirketleriyle çalışmak bize göre sadece para israfı.

Ulusal Metroloji Enstitüsü, ülkemizdeki tüm ölçümlerin uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlıyor." şeklinde konuştu.

Varank, TÜBİTAK-BİLGEM'in, askeri ve sivil bilginin, güvenli iletimi ve saklanmasında kritik bir fonksiyona sahip olduğuna dikkati çekerek, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünün de temel bilimlerde ülkenin güçlenmesi için çalıştığını kaydetti.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü, milli demir yolu teknolojilerini tasarlamak için geçen yıl TCDD ile beraber kurduklarını anımsatan Varank, "Raylı sistemlerde sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını karşılayan, bunun yanında geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz.

Bu merkezlere ek olarak, Yapay Zeka ve Kutup Araştırmaları Enstitülerini de yakın zamanda kurarak, çığır açıcı işlerde iddiamızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin her alanda bağımsızlığını pekiştirecek adımları büyük bir gayretle atıyoruz"

Bakan Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elimde gördüğünüz ve MAM'da üretilen bu ürün, turboşaft motorlarında kullanılan türbin kanatçığı. Bu kanatçık, milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in motorunda kullanılan en yüksek katma değerli parça. Bu parça olmaksızın, uçaklar ya da helikopterler havalanamaz. Dolayısıyla kimse size bunu kolay kolay satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 5 ülkeden birisiyiz. Halihazırda TEİ'ye 160 adet teslim ettik. Gökbey'in motorunda kullanıyorlar. Gördüğünüz bu küçücük kare, SİHA'ların kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık dedektörü. Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar, nokta atış yapabiliyor. BİLGEM'de geliştirdiğimiz bu dedektör, savunma sanayimizin kritik bileşenlerinden birisi. Binlerce dolar verip yurt dışından almak isteseniz dahi alamıyorsunuz. Biz bu dedektörü yurt dışı muadillerine göre çok daha kaliteli ve ucuza üretebiliyoruz.

Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı.

Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor.

Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü satın almak istiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonuyla ülkenin her alanda bağımsızlığını pekiştirecek adımları büyük bir gayretle attıklarını vurgulayan Varank, "18 yılın tüm kazanımlarını, katma değer ve teknoloji üretimiyle daha da zenginleştireceğiz. Bugün açacağımız altyapılar, üretim seferberliğimize önemli katkılar sunacak. Bu altyapılarla sizin de söylediğiniz gibi bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Bu vesileyle merkezlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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