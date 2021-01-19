TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan Soçi Limanı değerlendirmesi Açıklaması
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TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan Soçi Limanı değerlendirmesi Açıklaması

19.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:38
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan Soçi Limanı değerlendirmesi Açıklaması

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı'nın tekrar açılmasını istediklerini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı'nın tekrar açılmasını istediklerini belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" çevrim içi programı düzenlendi.

Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan'ın gerçekleştirdiği programın bu hafta yayınlanan bölümüne, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya katıldı.

Hacısalihoğlu, programda yaptığı konuşmada, Trabzon'un dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Trabzon'un tarih boyunca ticaret misyonuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Hizmet, tarım ve sanayide yatırımlarımıza devam ederken en fazla odaklanmayı ticarete yönelttik. Oda olarak 45 günlük eğitimlerle şirketlerimize dış ticaret istihbarat elemanı yetiştiriyoruz. Kurduğumuz Dış Ticaret Ofisi ile üyelerimizin ihracat faaliyetlerine ciddi destekler sağlıyoruz. Bu çerçevede Londra'da açtığımız ofisin benzerini Afrika, Uzakdoğu ülkelerinin başkentlerinde de açmayı hedefledik."

Hacısalihoğlu, Karadeniz'e sahili bulunan ülkelerle dış ticareti geliştirme çabalarının sürdürüldüğünü ancak burada etkin bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Soçi Limanı maalesef kapalı. Oysa bu şehirde 5 bin Türk yaşıyor, ticaret yapıyor ve geçmişte Trabzon'dan gerçekleştirdiğimiz ihracatla ürünlerimiz Soçi'den Rusya'nın dört bir yanına dağıtılabiliyordu. Üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı'nın tekrar açılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Trabzon için katma değerli yüksek üretim merkezi olarak planladıkları Endüstri Bölgesi Yatırım Adası ile Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu projesinin de yatırım planına alınması talebinde bulundu.

Öte yandan programda, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da bir konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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