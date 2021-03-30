TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
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TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kemal Çağlayan, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kemal Çağlayan, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi'nin olağan genel kurulu Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda pandemi kuralları kapsamında gerçekleşti. Genel kurulda divan başkanlığına gazeteci Muhittin Karahan ve Eraydın Aytekin getirildi. 41 üyenin bulunduğu şubenin genel kurulunda üyeler başkanlık için oy kullandı. Mevcut Başkan Kemal Çağlayan, tek aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve güven tazeledi.

Genel kurula Sivas Valisi Vekili Abdullah Koçak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor yazarları ve gazeteciler katıldı.

Seçim sonrası konuşan TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, "Kazanan Türkiye Spor Yazarları Derneği olmuştur. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, daha birçok projeye imza atacağız. Biz büyük bir aileyiz sloganı ile birçok etkinlik yaptık ve yapacağız. Genel kurulda yer alan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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