Tspb Başkanı İlhami Koç: Yurt İçi Tasarruflarını Uzun Vadede Arttırmalıyız

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Türkiye'nin dünya sahnesine büyüme ile ön plana çıkan bir ülke olduğunu söyledi. Koç, "Biz tasarrufları kıt bir ülkeyiz. Dolayısıyla büyüme için büyük ölçüde dışarıdan gelen tasarruflara muhtacız. Fakat dışarıdan gelen tasarruflar da çok kırılgan. Yurt içi tasarruflarının artırılması önemli ve bunların içinde de uzun vadeli tasarrufları artırmak gerekiyor" dedi.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi, TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ'ın açılış konuşmalarını yapmalarıyla başladı. 'Geleceğimiz için büyüme' temasıyla düzenlenen kongre dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek olan kongrede 24 panelin yanı sıra 25 farklı başlıkta sektöre yönelik eğitim programları yer alacak.



200 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTARILDI



DHA'ya açıklama yapan TSPB Başkanı Koç, 2017 yılında girişimcilere 30 milyar dolar, 2010 yılından itibaren ise 200 milyar dolar kaynak aktardıklarını söyledi. Yeni ürünlerin de gündemlerinde olduğunu belirten Koç, "Sermaye piyasalarında yaklaşık 1 trilyon TL'lik finansal varlık var. Borsanın piyasa değeri 850 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye dünya sahnesine büyüme ile ön plana çıkan bir ülke. Biz tasarrufları kıt bir ülkeyiz. Dolayısıyla büyüme için büyük ölçüde dışarıdan gelen tasarruflara muhtacız. Fakat onlar da çok kırılgan. Bölgemizde yaşanan olayları biliyorsunuz, sermaye ürküp kaçabiliyor. Bizim için yurt içi tasarruflarının artırılması önemli. Yurt içi tasarruflarının içinde de uzun vadeli olanları artırmak gerekiyor. Yani sermaye piyasası araçlarının büyütülmesi önemli. Bu kongrenin amacı büyümek için gerekli olan uzun vadeli kaynakların yaratılması" diye konuştu.



Sermaye piyasalarının toplam finansman içerisindeki payının gittikçe artığını ve çeşitlendiğini dile getiren Koç, "Yeni ürünlerimiz ve yeni faaliyet alanlarımız var. Çeşitlendikçe de bu tür etkinlikler düzenleyip, farklı kesimlerden insanları bir araya getirme ihtiyacı doğuyor" dedi.



"2017'DE 30 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYNAK SAĞLANDI"



Kongredeki amaçlarının sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırıp, 'İstanbul Finans Merkezi' projesine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Koç şöyle konuştu:



" İlk kongreyi geçen sene düzenlemiştik bu yıl ikincisini yapıyoruz. Ana temamız 'Geleceğimiz için büyüme' bu ana tema alt başlığında iki gün boyunca 25 panel olacak ve 20'nin üzerinde panelist var, bunların yaklaşık 24 tanesi yurt dışından geliyor; yurt dışından 100'ün üzerinde katılımcı var. Amacımız, hem yerel konuları hem de uluslararası konuları gelip burada tartışmak bir yandan 'İstanbul Finans Merkezi' projesine katkı da bulunmak, bir yandan da sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırmak.



"Sermaye piyasaları üzerinden, 2017 yılında bu sene 30 milyar doların üzerinde kaynak sağlandı. Bu hem hisse,sermaye artırımı hem de tahvil tarafından. 2010 yılından itibaren de 200 milyar doların üzerinde bir kaynak sağlandı. Bunlar ciddi ve büyük rakamlar ve sürekli de büyüyor. Geçen yıl yaklaşık 25 milyar dolarla üzerindeydi. Sürekli büyüyen bir sermaye piyasalarından bahsediyoruz."



KÜÇÜK YATIRIMCIYA TAVSİYELER



Küçük yatırımcıya da önerilerde bulunan Koç, "Yatırımcı al-sattan ve kısa vadeli yaklaşımdan kaçınmasın. Sermaye piyasalarına yatırım yapmak istiyorsa bir profesyonelden destek alsın. Profesyonelden destek alamıyorsa doğrudan yatırım fonları üzerinden piyasalara gelmesi bence en doğrusu olur" dedi.



Kongre yemek arasının ardından 13.30'da Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez'in moderatörlüğünde düzenlenecek olan 'Büyüme ama nasıl?' paneliyle devam etti.



- İstanbul