TSE Başkanı Şahin: " Togg'un standart ihtiyacını yakından takip ediyoruz"

ANKARA - Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'nin Otomobili'nin heyecanla beklenen bir proje olduğunu belirterek, "TOGG'la ilgili başka standart ihtiyacı olduğunda süreci çok yakından takip ediyoruz ve önceden hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TOGG'un üretim bandından indiğinde şarj altyapısı ile ilgili standartların hazır olduğunu söyledi. TOGG'un heyecanla beklenen bir proje olduğunu kaydeden Şahin, "TOGG projesi adım adım sona doğru yaklaşıyor. Planlandığı şekliyle ilerliyor. Hepimizin kamuoyundan izlediği üzere 2022 yılını sonu gibi banttan ilk aracın ineceği günü biz de merakla bekliyoruz. Ancak burada tabi sistemi genel olarak bir değerlendirmekte fayda var. TOGG malum elektrikli olacak. Dünyada da enerji tüketiminde var olan değişimlerin tamamının TOGG'da teknolojik olarak uygulandığını ve geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini göreceğiz. Burada önemli olan bir soru var. O da şu TOGG üretim bandından indiğinde acaba şarj altyapısıyla alakalı elektrikle ilgili problemleri çözülmüş olacak mı" ifadesini kullandı.

"Şarj altyapısını hazırlamakta kullanılacak standartları hazırladık"

TSE'nin şarj altyapısı ile ilgili iki ayrı standart hazırladığını aktaran Şahin, "TSE bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu konudaki yönlendirmeleriyle kendisine düşen şarj altyapısını hazırlamakta kullanılacak olan standartları hazırladı. Birinci standart olarak Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri - Temel Terimler ve Tanımlar Standardını yayımladı. Bu standart ortak terimler, belki standartlar teknolojisiyle alakalı bir şey ama herkesin okuduğunda bu işten ne anlaması lazım? Ortak terimleri ne olacak anlamında bir genel çerçeveyi, sistemi tanımlayan bir standart yayımladı. Bir de kurulacak olan şarj istasyonlarının kurulma biçimleri, ana şebekeyle bağlantıları, oradaki sorunlarını ve nasıl çözeceğiyle ilgili Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları- Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardını hazırlayarak kamuoyuyla da paylaştı" dedi.

"Başka standart veya kriter talepleri ve ihtiyacı ortaya çıkacak olması ihtimaline karşın süreci çok yakından takip ediyoruz"

TOGG'a kurum olarak katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, "Bizim TSE olarak durduğumuz yer TOGG'un heyecanla beklendiği gün, üretim bandından indiğinde o otomobili kullanmaya karar vermiş insanların herhangi bir şarj altyapısı problemiyle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla karayollarımızda aracı kullanabilir durumda olmaları ve memnuniyetlerini de yüksek seviyede olmasını temin etmektir. Sanıyorum başka standart veya kriter talepleri ve ihtiyacı ortaya çıkacak olduğunda biz süreci çok yakından takip ediyoruz ve önceden hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da yerli otomobilimize biz de kurum olarak elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.