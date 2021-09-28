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TSE Başkanı Şahin'den sanayicilere standardizasyon çalışmalarına aktif katılım çağrısı Açıklaması

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi
TSE Başkanı Şahin'den sanayicilere standardizasyon çalışmalarına aktif katılım çağrısı Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) konsey üyeliğine seçildiğini belirterek, "Sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) konsey üyeliğine seçildiğini belirterek, "Sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz." dedi.

TSE tarafından yürütülen Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında Kayseri'de bir otelde seminer düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan TSE Başkanı Şahin, kurumun 67 yıldır bir taraftan Türkiye'nin rekabet gücünü artırırken diğer taraftan ulusal ve uluslararası ticaretini kolaylaştırdığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Şahin, teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırdığını, küreselleşme sonucu dünyanın herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline geldiğini söyledi.

Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomileri arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda gösterecekleri hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceğine inandıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Ayrıca sunduğunuz hizmetlerinizin ve üretimlerinizin standarda uygun olması gerekir. Çünkü standarda uygun üretim olmadan rekabet edemez, belirlenen hedeflerinize ulaşamazsınız."

"Güçlü ülke, standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. Bu sebeple standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katma değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içinde olması temennimizdir. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının 43. Genel Kurulu'nda konsey üyeliği seçimlerinde diğer üye ülke temsilcilerinin oylarıyla TSE Başkanı olarak konsey üyeliğine seçilmiş bulunmaktayız. ISO'nun üst düzey yönetim organı olan konseyde diğer üyelerle birlikte ISO'nun stratejilerini oluşturup politikalarını belirleyeceğiz. Siz değerli sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz."

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da sanayide standartların önemine dikkati çekti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış standartlara uyan değil, standartları oluşturan ülke olma yolunda ilerlemek gerektiğini belirtirken, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Ahilik kültüründe de standartların bulunduğuna işaret etti.

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri
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