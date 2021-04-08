TSE 3 firmanın sözleşmelerini feshetti
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TSE 3 firmanın sözleşmelerini feshetti

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TSE 3 firmanın sözleşmelerini feshetti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 3 firmanın sözleşmelerini feshederek, hizmet yeterlilik belgelerinin iptalini gerçekleştirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 3 firmanın sözleşmelerini feshederek, hizmet yeterlilik belgelerinin iptalini gerçekleştirdi.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TSE, 2 firma ile bir firmanın 2 üretim yerine ilişkin sözleşmelerini feshetti.

Sözleşme feshine gerekçe olarak üretim yeri değişikliği gösterildi.

Bu belgeler, hukuki geçerliliği kalmadığından, "hizmet yeterlilik belgesi" olarak da ibraz edilemeyecek. Aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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