Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor
06.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:34
ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.
ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol