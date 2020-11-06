Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor

06.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:34

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Trump ve Biden destekçilerinin oy sayım merkezinin önündeki bekleyişleri sürüyor.

Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor
Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor
Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor
Trump ve Biden destekcilerinin oy merkezi önündeki bekleyişi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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