Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo: Maalesef birçok ölüm yaşanacak
ABD Başkanı Trump, COVID-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak.
05.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:33
ABD Başkanı Trump, COVID-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com