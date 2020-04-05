Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo: Maalesef birçok ölüm yaşanacak ABD Başkanı Trump, COVID-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak.

ABD Başkanı Trump, COVID-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi. Kaynak: Dunya.com