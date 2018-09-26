Trump: Maduro ile Bir Araya Gelebilirim, Bütün Seçenekler Masada

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına gittiği sırada sorulan bir soru üzerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelebileceğini söyledi. Trump, Venezuela ile ilgili olarak bütün seçeneklerin masada olduğunu uyarısını da sözlerine ekledi.

Başkanlığını yaptığı Güvenlik Konseyi toplantısı için gittiği Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde Trump, "Buna tabii ki açık olurum, isteyen herkes ile buluşurum. Venezuela'nın çaresine bakacağız, eğer buradaysa ve buluşmak istiyorsa, bu benim aklımda ve planlarımda yoktu ama insanlara yardımcı olabileceksem ben de bunun için varım" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Trump- Maduro görüşmesinin planlar dahilinde olmadığı belirtildi.

Trump'ın sözleri, Venezuela'nın ABD'yi Maduro'ya karşı "askeri darbe düzenlemeye teşvik etmekle" suçlaması üzerine geldi.

Trump: Ordu isterse devirir

Bu haftanın başlarında Trump, Venezuela hükümetini baskıcı bir rejim olarak tanımlamış, Venezuela ordusunun istemesi takdirinde Maduro'yu kolaylıkla görevden alabileceğini söylemişti.

Bunun üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, "ABD'nin ülkelerine karşı askeri darbe teşvik etmeye yönelik sözlerini şiddetle reddediklerini" ifade etti.

Maduro, Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini dile getirmiş, Beyaz Saray benzer bir talebi geçen yıl ancak böyle bir durumun Venezuela'nın demokrasiye geçmesi takdirinde gerçekleşebileceğini söyleyerek reddetmişti.



ABD aynı zamanda Maduro'nun eşi dahil olmak üzere yakın çevresine yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını Salı günü açıklamıştı.

Maduro Ağustos ayında bir insansız hava aracı saldırısının hedefi olmuştu.

Ulusal ordunun kuruluşunun 81'nci yılı etkinlikleri sırasında konuşma yaparken patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı, Maduro'nun bulunduğu protokol sıralarının yanında infilak etmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edildi

Öte yandan Arjantin, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleri ile Kanada, Venezuela'ya karşı harekete geçti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Venezuela'nın "insanlığa karşı işlediği suçlar ve muhalefeti bastırmak için şiddet kullandığına" yönelik iddiaların araştırılması için başvuruda bulunan ülkeler, bir ilke imza atmış oldu.

Merkezi Lahey'de bulunan mahkemeye ilk defa birtakım ülkeler, mahkeme üyesi bir başka ülkenin araştırılması için başvuruda bulunuyor.