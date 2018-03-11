Trump, Kim ile Görüşmek İçin Tek Şart Koştu: Nükleer ve Füze Testleri Yapılmasın

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, NBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mnuchin, Trump'ın buluşma için şartının nükleer ve füze testlerinin yapılmaması olduğunu söyledi.

İŞTE MASAYA YATIRILACAK KONU

Mnuchin ayrıca görüşmenin konusunun Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi olacağını belirtti.

TRUMP, GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli bir heyetle görüşen Kim Jong-un, heyet aracılığıyla Washington'a görüşme teklifini iletmiş, teklif ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmişti. İki liderin Mayıs ayında bir araya gelmesi bekleniyor.