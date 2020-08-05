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Tropikal meyve "passiflora"nın hasadı başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getiren passifloranın (çarkıfelek) hasadına başladı.

Tropikal meyve
05.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:20

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getiren passifloranın (çarkıfelek) hasadına başladı.

Anavatanı Güney Amerika olan passiflora, Alanya ilçesinde iklime uyum sağlayarak ticari değere ulaştı. Kolay bakımı ve yılda iki kere ürün veren yüksek getirisiyle ön plana çıkan passifloranın ilk hasadını, üreticiler zincir marketlere satmaya başladı.

Üretim alanı her geçen gün artan passiflorada üreticilerin hedefi, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarına açılmak.

Passiflora üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, Alanya'da 350 dönüm alanda passiflora ekimi yapıldığını söyledi.

Tarım Bakanlığından 500 bin adet fidan dikim belgesi aldığını aktaran Ezici, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık 2 bin ton meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda meyve hasadının zamanı. Yılda iki defa hasat ediliyor. Sarmaşık türü, çok sağlıklı bir meyve. Çok ciddi bir vitamin kaynağı. Bizim avantajımız dalında olgunlaşan meyveyi, Avrupa'nın tüm ülkelerine üç gün içerisinde ihraç edebiliyor olmamız. Çok ciddi bir pazarı var."

Kaynak: AA

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