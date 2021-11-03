Tropikal Kelebek Bahçesi farkındalık için turuncu ışıklarla aydınlatıldı

KONYA (AA) - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Belediyesi'nce "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle farkındalık oluşturmak adına turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak çocukların verdikleri sağlık mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Löseminin son dönemde çocuklarda sık görüldüğüne değinen Pekyatırmacı, "Lösemiyle mücadeleye farkındalık oluşturmak adına turuncu ışık etkinliğine biz de katıldık. Her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanmakta, küçük bedenler uzun ve hassas bir tedavi sürecine girmektedir. Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerdeki kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın sağlanacağı bir haftadır." ifadelerini kullandı.

Pekyatırmacı, Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Haftanın ve löseminin rengi olan 'turuncu' ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak. Belediye olarak çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yaşaması, yetişmesi ve kendilerini bu zorlu savaşta yalnız hissetmemelerini çok önemsiyoruz. Lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm evlatlarımıza acil şifalar diliyorum."

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