Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
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Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

28.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:44

Alanya'da giderek büyük bir sektör haline gelen tropik meyve yetiştiriciliği önemli bir kazanç kapısı olmaya devam ederken, bölgede yetiştirilen longon ve mangostan gibi meyveler 350 liraya varan fiyatlarla tezgahta yerini alıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşürken, yeni üretimine başlanan longon ve meyvelerin kraliçesi olarak bilenen mangostan tezgahlardaki fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Longonun kilo fiyatı 280 lira, mangostanın ise 350 liraya satılıyor.

Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti.

Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

24 ÇEŞİT TROPİK MEYVE

Günümüzde Alanya'da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor.

FAYLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Gazipaşa ve Alanya'da bir süredir üretilen longon ve meyvelerin kraliçesi olarak bilinen mangostan tezgahtaki fiyatlarıyla herkesi şaşkına çeviriyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası olan, tansiyonu düzenleyen longon ve antioksidan etkisi oldukça yüksek olan mangostan, hücre yenileme hızını artırıcı, gençleştirici, kanserden ve diğer hastalıklardan koruyucu, cilt sağlığını güçlendirici ve daha pek çok olumlu, faydalı etkiye sahip.

Alanya'da yetişen tropik meyveler 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

TROPİK MEYVENİN KAZANCI YÜKSEK

Pazarda 15 yıldır tropik meyve satışıyla uğraşan 37 yaşındaki Muharrem Koç haftada sadece 2 gün pazarda satış yaptıklarını genel olarak ise internet üzerinden satış yaptığını aktarırken, "Üretimi henüz çoğalmadı ama zaman içinde çoğalacağını ümit ediyoruz. Çünkü getiri olarak çok yüksek. O yüzden çiftçiler de zamanla çoğaltacaktır" dedi.

Alanya'da yetişen tropik meyveler 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

YABANCI TURİSTLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

Longon ve mangostanın üretiminin birçok meyveye oranla daha kolay olduğunu belirten Koç, sera ortamında yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Longonun kilogramı 280 TL'ye, mangostanın ise kilogramı 350 TL'ye satılıyor. Talebin yerli müşteriden çok yabancı müşteriler tarafından olduğunu söyleyen Koç, "Talep yerli müşteride fiyat yüksek olduğu için biraz az ama zamanla üretim çoğaldığında haliyle fiyat daha uygunlaşır, talep de çoğalır. En fazla turistler rağbet gösteriyor. Yerli müşteriler sadece yüzde 30'luk kısmı oluşturuyor sadece" diye konuştu.

Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Haber Yorumları (1)
ŞÜKRAN: Ara başlıkta yazım yanlışı var fayları değil faydaları saymakla bitmiyor yazılmalı
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