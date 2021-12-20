Trendyol 'İş Ortağı Buluşmaları'na Kayseri'den başladı

KAYSERİ (DHA) - E-ticaret platformlarından Trendyol, Kayseri'deki satıcılarıyla bir araya geldi. İş ortağı buluşmalarına Kayseri'den başladıklarını, bundan sonra adım adım Türkiye'yi dolaşacaklarını belirten Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, " Kayseri'deki satıcı sayımız 5 bine ulaştı. Ülke ekonomisi için olduğu kadar e-ticaret sektörü için de önemli potansiyel barındıran Kayseri, Trendyol platformunda en fazla ciroyu yapan 5. il konumunda. Bu tablo e-ticaretin yerel kalkınmaya, istihdama ve ekonomik büyümeye verdiği katkıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Trendyol, satıcılarının işlerini geliştirmelerine, büyütmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olmak amacıyla başlattığı İş Ortağı Buluşmaları'nın ilkini 15 Aralık Salı günü Kayseri'de gerçekleştirdi. 500'e yakın Kayserili satıcının katıldığı buluşmanın açılışını Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal yaptı.

"KAYSERİLİ SATICILAR CİRO SIRALAMASINDA TÜRKİYE'DE 5'İNCİ"

İş ortağı buluşmalarına Kayseri'den başladıklarını, bundan sonra adım adım tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını belirten Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, "Kayseri ticaretin merkezi, Türkiye'nin gururu olan markalar çıkaran bir kent. Kayseri'nin e-ticaret açısından da büyük bir potansiyeli var. Kayseri'deki satıcı sayımız 2019 yılından bu yana yüzde 175 artarak yaklaşık 5 bine ulaştı. Son bir yıl içerisinde platformumuz üzerinden Kayseri'den tüm Türkiye'ye 4 milyonu aşkın ürün satışı gerçekleşti. Kayseri'deki satıcılarımız toplam cirolarını son 2 yılda yüzde 460 arttırdılar. Ülke ekonomisi için olduğu kadar e-ticaret sektörü için de önemli potansiyel barındıran Kayseri, Trendyol platformunda en fazla ciroyu yapan 5. il konumunda. Bu tablo e-ticaretin yerel kalkınmaya, istihdama ve ekonomik büyümeye verdiği katkıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

KAYSERİ'DEN AVRUPA'YA E-İHRACAT

Bu yıl tamamladıkları yatırım turuyla Türkiye'nin ilk decacorn'u olduklarını vurgulayan Acar, "Trendyol, 16,5 milyar değere ulaştı ve ülkemize 1,5 milyar dolar değerinde yabancı yatırım getirdi. Bu kaynakla platformumuzda yer alan işletmelerin e-ticaret deneyimlerini iyileştireceğiz. Bu doğrultuda teknolojiye, lojistiğe, insan kaynağına ve e-ihracata yatırım yapacağız. Bugün Kayseri'deki bir işletme Trendyol üzerinden İstanbul'a satış yaptığı gibi, yakın zamanda Berlin'deki, Paris'teki, Londra'daki müşteriye de doğrudan ihracat yapabilir hale gelecek. Şu anda e-ihracat için lojistik, depolama, teknoloji başta olmak üzere tüm altyapı yatırımları için yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk üreticilerin ürünlerini doğrudan Avrupalı müşterilere göndermesini sağlayacağız. Ülkemiz için katma değeri yüksek bir e-ihracat köprüsü kuracağız. Önümüzdeki dönemde de satıcılarımızın işlerini büyüterek; istihdam, üretim ve e-ihracat alanlarında sağlayacağımız ilerlemelerle ülke ekonomimize sağladığımız faydayı daha da artıracağız" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN E-TİCARET HACMİNİN 2 KATINA ÇIKABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

E-ticaretin işlerini büyütmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, "Dijitalleşme hayatımızın her alanına girmiş durumda. Milyonlarca işletme şu anda e-ticaret üzerinden ürünlerini dünya genelinde ve Türkiye'de milyarlarca tüketici ile buluşturuyor, üretim faaliyetlerini sürdürüyor. E-ticaret sayesinde tüketiciler de çok sayıda nitelikli ürüne kolayca ulaşabiliyor. E-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin de refahı artıyor. Türkiye'de e-ticaret konusunda henüz yolun başındayız. 2019 verilerine göre Türkiye'de tüketicilerin yüzde 34'ü alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaparken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 70 civarında. Türkiye'de perakende satışı yapan firmaların sadece yüzde 5'i e-ticarette yer alırken, bu oran Avrupa'da yüzde 9. Şu anda ülkemiz e-ticaret hacmi ne kadar yüksek gözükse de bunun 2 katına çıkabileceğini öngörüyoruz. Trendyol'un e-ihracat açılımının da Türk üreticilerin ürünlerini yurtdışındaki müşterilerle doğrudan buluşturması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET CİROLARI ARTIRIRKEN KURUMSALLAŞMA VE MARKALAŞMA DA KATKI SAĞLIYOR"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise "Bugün Kayseri'nin sanayi üretimi ve e-ticaretteki yeri, bize gelecek için umut veriyor. Kayseri'nin bu konumu girişimcilerin işini her zaman geliştirmeye açık olduğunun en önemli göstergesidir. Pandemi süreci tüm dünyada ticareti, alışkanlıkları, tüketim biçimlerini değiştirdi. Daha önce cep telefonuna bile uzak olan insanlar alışverişlerinin neredeyse tamamını internet üzerinden gerçekleştirir hale geldi. Bizim de yeni düzene ayak uydurmamız gerekiyor. 2020 yılında dünya perakende sektörü 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmış vaziyette. Bunun 4.9 trilyon doları e-ticaretten geliyor. 2023 yılında ise e-ticaretin de büyümesiyle perakende sektörünün büyüklüğünün 60 trilyon dolara, e-ticaret pazar payının ise 15 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu büyük pazardan Türkiye'nin daha fazla pay alması gerektiğini düşünüyoruz. E-ticaret iş hacimlerimizi ve cirolarımız artırırken, işimizi daha da büyütmemiz için gerekli olan kurumsallaşma ve markalaşmaya da önemli bir katkıda bulunuyor" dedi.

Konuşmaların ve sunumların ardından gerçekleşen "İş Ortaklarımız Anlatıyor: Trendyol'da Satış Yapmak" başlıklı panelde ise Trendyol'un Kayserili satıcıları Sar Elektronik firmasından Feryadi Altun, Babil Home'dan İsmail Hakkı Yurdagül ve Minimoda firmasından Okan Okandan ilham veren başarı öykülerini diğer katılımcılarla paylaştılar.