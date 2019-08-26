Transanatolia'nın ilk gününe türk ve italyan yarışçılar damga vurdu

26.08.2019 11:52

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın ilk gününde Türk ve İtalyan yarışçılar dikkat çekti.

84 yarışçının mücadele ettiği TransAnatolia 2019 Rally Raid ilk gününe Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 km'lik parkurla başladı. Yüksek sıcaklıktaki zorlu hava şartları altında gerçekleşen yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini üç etapta da önde gelerek 3 saat 36 dakika 50 saniye ile yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından 35 dakika 13 saniye farkla ikinci sırayı Nicola Quinto aldı. İtalyan Marco Borsi 4 dakika 52 saniye geriden gelerek üçüncü sırada yer aldı. Said Yusuf Çakır ise; yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.

Yarışın SSV kategorisinde ise; Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi 2 saat 59 dakika 56 saniyelik dereceyle yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise; 3 saat 12 dakika 13 saniye ile Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun ise 4 saat 31 dakika 48 saniyelik dereceyle yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10'uncu kilometrede yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı.

TÜRK TAKIMLARI KAMYONET KATEGORİSİNDE EN İYİ DERECELERİ ALDI

Türk takımları kamyonet kategorisinde başarı sağladı. Kategoride ilk sırada Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut 3 saat 13 dakika 46 saniye ile finish çizgisini gördü. Benan Engin ve Uğur Tepe ise; 3 saat 17 dakika 10 saniye ile ikinci sırayı aldı. Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti ise 3 saat 21 dakika 4 saniye ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Kamyon kategorisinde ise İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni yarışı birinci tamamladı. Yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini parkurdan çıkarak çamura saplandı, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gitti ve bu iki yarışçı da yarışı ceza alarak tamamladı.

Kaynak: DHA