Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi
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Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi

02.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:16

Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili, Türkiye Cimnastik Federasyonunun yürüttüğü proje kapsamında Bolu'ya geldi.

Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili, Türkiye Cimnastik Federasyonunun yürüttüğü proje kapsamında Bolu'ya geldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, bu branşta Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi amacıyla harekete geçti.

Uygulamaya konulan proje kapsamında kente gelen Abramashvili, cimnastikçileri izleyecek.

Abramashvili'nin yapacağı çalışmalarla mevcut antrenörlere bazı odak noktalarını aktarması ve gelecek vadeden sporculara yön vermesi bekleniyor.

Zakaria Abramashvili ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve Spor Şube Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

"Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum"

Abramashvili, AA muhabirine, Türkiye'ye daha önce gelerek Bolu, Samsun ve İzmir'de yaklaşık 4 yıl çalıştığını söyledi.

Başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Abramashvili, "Federasyon çok özel bir proje yaptı. Her şehre giderek ders veriyorum. Antrenörlerle görüşüyorum. Çocuklar nasıl daha kaliteli çalışır, bunları değerlendiriyoruz. Bu proje süper olacak. Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. Başarılı sporcular var." diye konuştu.

Abramashvili, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sporcuların, sahalardan ve salonlardan uzak kaldığını dile getirerek, antrenmanlarda tedbirlere uyduklarını kaydetti.

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu aktaran Abramashvili, "Kota için şu an bir şey diyemem. Kota, nasıl çalışacağımıza bağlı. Şimdi biraz erken. Bu proje ve çocuklar çok güzel. Biz özel çocukları toplayacağız. Onlarla özel antrenmanlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik de pandemi sürecinde sporcuların daha rahat ve verimli çalışabilmesi için Abramashvili'yi proje çerçevesinde Bolu'ya da getirdiklerini anlatarak, "Daha önceden Bolu'da bulunan yabancı antrenörlerimize ek olarak bu hocamız da trambolin branşı için buraya geldi. Federasyon olarak bir proje geliştirdik. Hocamızı belirlediğimiz hedef illerimizde dolaştırıyoruz. Buradaki başarılı ve potansiyeli olan sporcuları seçip milli takımı oluşturması için bir proje başlattık. Hedefimiz hocamızın da dediği gibi olimpiyat. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi
Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi
Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi
Trambolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Abramashvili, sporcu izlemek geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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