TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ ÖLDÜREN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ; OLAY ANI KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçaklayarak öldüren Aytekin Ö. (33), adliyeye sevk edildi.

BAYRAMPAŞA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçaklayarak öldüren Aytekin Ö. (33), adliyeye sevk edildi. Oto alım satım işiyle uğraşan ve poliste 8 ayrı suç kaydı bulun şüphelinin, kendisini korumaya çalıştığı sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

İsmet Paşa Mahallesi'nde 7 Mayıs günü yaşanan olayda, iddiaya göre Aytekin Ö., otomobiliyleyol kenarında bekleyen 2 motosiklet sürücüsünün yanından hızla geçti. Sürücü ile motosikletliler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aytekin Ö., motosiklet sürücülerinden bir bankada güvenlik görevlisi olan Mert Kaplan'ı (34) bıçakladı. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga ve cinayet anları ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olaydan sonra çok yönlü araştırma başlatan polis, Aytekin Ö.'yü yaklayarak, gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli, kendisini korumaya çalıştığı sırada olayın yaşandığını söyledi. Poliste 8 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı