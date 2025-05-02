Tractor hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Tractor, Türk takımı mı?

2024-2025 İran Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen ligde, Tractor takımının şampiyon olup olmadığı merak konusu. İran'ın popüler futbol takımlarından biri olan Tractor'un son durumu hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Tractor hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

TRACTOR ŞAMPİYON OLDU MU?

İran futbolunun en üst ligi olan Pers Gulf Pro League'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Hırvat teknik direktör Dragan Skocic yönetimindeki Tebriz ekibi Tractor FC , bitime iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

TRACTOR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

BF Traktör Azerbaycan ya da tam adıyla Başgâh-ı Futbol Traktör Azerbaycan, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübüdür.

1970 yılında kurulan kulüp 2001-02 sezonunda küme düşmüşse de 2009-10 sezonunda tekrar Lig-i Berter-i Halîc-i Fars'a çıkmış olup hâlen aynı ligde mücadele etmektedir. Traktor Futbol Kulübü, 2021 yılında yapılan ankette Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından Asyanın en popüler kulübü seçildi. Traktör Azerbaycan, Güney Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak desteklediği bir takımdır.

1970'te ülkenin en büyük traktör firması olan İran Traktör İmalat Şirketi'nin(Şirketi Traktörsazi İran) desteğiyle Başgâh-ı Futbol Traktörsazi adıyla kurulan kulüp 2018 yılında el değiştirerek Muhammed Rıza Zunuzi tarafından satın alınmış ve adındaki Farsça olan "sazi" ekini kaldırarak klübün temsil ettiği Güney Azerbaycan bölgesine atfen Azerbaycan ifadesini eklemiştir.Traktör, taraftarları tarafından İran'daki Türk halkının simgesi olarak görülüyor olup maçlarını Yâdigâr-ı İmam Stadyumu'nda oynamaktadır. 2018-19 sezonunda ortalama 47.320 seyirci önünde oynayan Traktör, bu anlamda ligin en yüksek ortalamasına sahip olan takımdır. 2015 yılında Tractor'un şampiyonluk maçında olaylar yaşanmış ve takımın şampiyon olmadığı anlaşılmıştı. Bazı taraftar grupları şike yapıldığını ve İran hükümetinin bir Türk takımının şampiyon olmasına izin vermeyeceğini düşündüklerini açıklamışlardı.