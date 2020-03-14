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John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor

Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi.

14.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:10
Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi.

Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi. Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel'in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.Mikel'in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise "Sahaya çık, savaş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA

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