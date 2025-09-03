Trabzonspor'un yeni kalecisi kim oldu, Uğurcan'ın yerine kim geldi?

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan'ın ayrılığı sonrası gözler bir yandan transfer listesine, diğer yandan da kadroda bulunan genç kalecilere çevrildi. Yönetim, yeni bir isim kadroya katmanın yanı sıra, altyapıdan yetişen file bekçilerini de vitrine çıkarmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN YENİ KALECİSİ KİM OLACAK?

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için kolları sıvadı. Bordo-mavili yönetim hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok adayı listesine alırken, aynı zamanda altyapıdan yetişen genç eldivenleri de değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimler öne çıkan adaylar arasında bulunuyor.

DENİZ ERTAŞ (KONYASPOR)

Konyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç kaleci, U21 Milli Takımı'nda da görev alıyor. Geleceğe yatırım yapılabilecek isimlerden biri olarak görülen Ertaş'ın piyasa değeri 700 bin Euro seviyesinde.

DOĞAN ALEMDAR (RENNES)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen 22 yaşındaki milli eldiven, daha önce Kayserispor'da gösterdiği performansla adını duyurdu. Türkiye'ye dönüşü zor olsa da Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor. Piyasa değeri 5 milyon Euro.

DİOGO SOUSA (BODRUM FK)

25 yaşındaki Portekizli kaleci, Bodrum FK formasıyla 1. Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Sürpriz adaylardan biri olarak öne çıkan Sousa'nın piyasa değeri 1,4 milyon Euro.

PİYASA DEĞERLERİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan kaleciler arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim 5 milyon Euro ile Rennes'in milli kalecisi Doğan Alemdar oldu. Onu, Kayserispor'un eldiveni Bilal Beyazıt 3 milyon Euro ile takip etti. Muhammed Şengezer'in değeri 1,5 milyon Euro, Diogo Sousa'nın değeri 1,4 milyon Euro, genç kaleci Deniz Ertaş'ın değeri ise 700 bin Euro olarak öne çıkıyor.

BİLAL BEYAZIT (KAYSERİSPOR)

26 yaşındaki deneyimli kaleci, Süper Lig'de son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Kayserispor formasıyla sergilediği oyun sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselen Bilal'in piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro.

MUHAMMED ŞENGEZER (BAŞAKŞEHİR)

27 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Başakşehir'deki kariyeriyle tecrübesini ortaya koydu. Kısa vadede çözüm olabilecek alternatiflerden biri olarak öne çıkan Şengezer'in güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro civarında.

ALTYAPIDAN YÜKSELEN YILDIZLAR

Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'un stratejisinde altyapıdan çıkan genç kaleciler yeniden ön plana çıktı. Bordo-mavili ekip, uzun vadede kaleyi güvence altına almak için alt yaş kategorilerindeki file bekçilerine büyük önem veriyor.

ONURALP ÇEVİKKAN'A REAL MADRİD İLGİSİ

19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, Trabzonspor altyapısında yetişen en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Türkiye U19 Milli Takımı'ndaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç kaleciye Real Madrid'in 10 milyon Euro'luk teklif sunduğu, ancak Trabzonspor'un bu teklifi reddettiği belirtiliyor. İspanyol scout'ların U18 maçlarını yakından takip ettiği ve Onuralp için özel raporlar hazırladığı ifade ediliyor.

AHMET DOĞAN YILDIRIM VE EROL CAN ÇOLAK

Trabzonspor U19 takımında dikkat çeken iki diğer genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak oldu. 18 yaşındaki Ahmet Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde elde edilen tarihi başarıda önemli rol oynayarak 18 maçta 11 kez kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki Erol Can Çolak ise kritik anlarda devreye girerek özellikle Inter U19 maçında kurtardığı penaltıyla adını duyurdu.