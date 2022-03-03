Trabzonspor'un eski başkanlarından şampiyonluk sözleri

Trabzonspor'un eski başkanları Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener, Faruk Nafiz Özak, Nuri Albayrak ve İbrahim Hacıosmanoğlu şampiyonluğa koşan takımın geçmişinden örnekler vererek bugünü değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunun bitimine 11 hafta kalırken, topladığı 66 puanla rakiplerine fark atan Trabzonspor'da camia şampiyonluğa hazırlanıyor. Tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalamaya çalışan bordo mavili kulübün eski başkanları, TSYD Trabzon şubesinin dergisine takımın ve yönetimin başarısını değerlendirerek camiaya tavsiyelerde bulundular.

Trabzonspor'un 15'inci başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da "Başkanından oyuncusuna, yönetiminden teknik kadrosuna, personelinden taraftarına, bu büyük camiaya bu gururu yaşattıkları için minnettarız. Trabzonspor'da tarihi bir başarıya imza atan ve kısa sürede kupalara ambargo koyan Abdullah Avcı'nın kasketini de kendisini de ayrı seviyorum. Trabzonspor efsanesinin doğduğu o yıllardaki gibi, bu sezon yaşanacak şampiyonluğun değerini, bundan sonra üst üste yaşanacak şampiyonluklar katlayacak. Üst üste şampiyonluklar yaşamak istiyorsak, bütçede oluşan açığı hep beraber kapatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.