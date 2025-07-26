Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maçın yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ümraniyespor canlı nereden izlenir, saat kaçta? İşte, maç ile ilgili tüm ayrıntılar…

ÜMRANİYESPOR- TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavili ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçında hem teknik heyet hem de taraftarlar, takımın son durumunu yakından görme fırsatı bulacak.

Trabzonspor Ümraniyespor canlı nereden izlenir

Karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, yayın bilgileri de netlik kazandı. Trabzonspor – Ümraniyespor mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilere aktarılacak. Böylece taraftarlar, takımlarını ekran başından ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

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