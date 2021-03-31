Trabzonspor taraftarlarından TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret
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Trabzonspor taraftarlarından TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonspor taraftarlarından TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Trabzonspor taraftarları, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

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Trabzonspor taraftarları, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği Başkanı Birol Pervanoğlu ve beraberindeki üyeler, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pervanoğlu, kendilerinin de yeni kurulan bir dernek olduğunu belirterek, uygulamaya geçirecekleri projeler için TSYD Trabzon Şubesi'nden destek istedi.

61 sosyal sorumluluk projesi yapacaklarını belirten Pervanoğlu, şunları söyledi:

"Biz Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır diyerek yola çıktık. Derneğimiz içerisinde de farklı yaklaşımımızı ortaya koymak için ilk iş olarak Kadir Özcan Kütüphanesi'ni oluşturduk. Afrika'da, hayatını kaybeden taraftarlarımızın adına su kuyuları açmak istiyoruz. Bizim amacımız Trabzonspor taraftarları üzerinde oluşturulan olumsuz algıyı yapacağımız sosyal projelerle kırmak ve yepyeni bir taraftar anlayışı sahaya yansıtmak. Ancak tribünde zaten çok sayıda taraftar grubu olduğu için tribünlerde ayrı bir taraftar grubu oluşumu içerisinde olmayacağız. Trabzonlu Gençler grubu ile tribünde ortak olarak hareket edeceğiz."

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç da farklı bir anlayışla yola çıkan taraftar derneğine başarılar dileyerek, "Günümüzde herkesin kendisini geliştirmesi ve değiştirmesi gerekiyor. Biz de dernek binamızla yeni bir oluşuma gittik. Taraftarların da kütüphane ve sosyal sorumluluk projeleriyle yola çıkması demek ki bir şeylerin çok olumlu yönde değiştiği anlamına geliyor. Birlikte gelişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Trabzonspor taraftarlarından TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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