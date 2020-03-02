Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

02.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:14

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA