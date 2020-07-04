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Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, 30'uncu hafta maçında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında
04.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:49

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, 30'uncu hafta maçında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray kritik randevuda İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde 60 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, 52 puanla 4'üncü sırada bulunan ve şampiyonluk umutları iyice azalmış durumda olan Galatasaray'ı yenerek evine kayıpsız dönmeyi istiyor.

İSTANBUL'A KAYBETMİYORSon iki haftada kaybettiği 4 puanla taraftarlarını üzen Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı ise 510 gündür kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, geçen sezonun 21'inci haftasında 10 Şubat 2019'da Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımlarına galibiyet izni vermedi. Bordo-mavililer, 12 lig maçında rakipleri karşısında 4 mücadeleden galibiyet, 8 maçtan da beraberlikle ayrıldı.ÇİMŞİR'İN YENİLGİSİZLİK SERİSİTrabonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in başarısı da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta göreve gelen 41 yaşındaki teknik adamla 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.Diğer taraftan Trabonspor, bu sezon deplasmanda en başarılı takım konumunda. Bu sezon deplasmandaki tek mağlubiyetini 23 Eylül 2019'da Demir Grup Sivasspor'a karşı 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, sonraki haftalarda dış sahada kaybetmedi. Trabzonspor, deplasmanda çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.3 İSİMDEN İYİ HABERBordo-mavililer için sezonun en önemli virajlarından olan Galatarasay karşılaşması öncesi sakat futbolculardan gelen iyi haberler camianın moralini düzeltti. Kart cezalıları Portekizli oyuncu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid Hosseni'nin forma giyemeyeceği Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da oynayıp oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'de Karadeniz ekibi için sevindirici gelişmeler yaşandı. Son taktik antrenmanda zaman zaman takımla birlikte çalışan üç futbolcunun dev mücadelede forma giyebilecekleri belirtildi. Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları ise devam ediyor.MUHTEMEL 11Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan, Kamil Ahmet, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth(

 


Kaynak: DHA

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