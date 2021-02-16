Trabzonspor kasketleri yok sattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor kasketleri yok sattı

16.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:05
Trabzonspor kasketleri yok sattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında yoğun ilgi görüyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında yoğun ilgi görüyor.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile kulüp tarihinde bir simge haline gelen ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınan kasketler, TS Club mağazaları ve "trabzonspor.com.tr"den satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak Ahmet Suat Özyazıcı'nın kullandığı 8 parçalı, düğmeli, klasik ve yüzde yüz yünden yapılarak sunulan 2 bin 700 kasketin tamamının satışı gerçekleştirdi, yaklaşık 330 bin liralık girdi sağladı.

Satışa sunulacak toplam 4 model kasketlerin 119,99 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, şu ana kadar 10 bin kasket üretildiğini belirtirken 1,5 aylık sürede de 20 bin kasket satışının hedeflendiğini açıkladı.

Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, ilk etapta satışa sunulan 2 bin 700 kasketin satıldığını belirterek, "Taraftarların yoğun ilgisi var. Kısa sürede bu kadar kasketin tükenmesi hedeflerimizin çok rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. " dedi.

Ortahisar ilçesindeki TS Club mağazasında satışa sunulan ürüne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya'da yaşayan Trabzonlu Kerem Ölmez, memleketine her gelişinde Trabzonspor'a katkı yaptığını ifade ederek, "Abdullah hocamız da gayet güzel bir akım başlatmış. Her zaman kulübümüzün yanındayız. Başarılı dönemlerimiz eskidendi. İnşallah o zamanlara kavuşacağız." diye konuştu.

Yusufcan Korkmaz da Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile güzel bir başarı yakaladığını kaydederek, "Kasket, Ahmet Suat Özyazıcı'nın özdeşleştiği bir mantıktı, yapıydı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Suat Özyazıcı'ya saygıdan dolayı, Trabzonspor taraftarını kendine kabullendirme anlamında yaptığı bir hareket. Abdullah Avcı'nın da Ahmet Suat Özyazıcı'nın da oyun sistemi aynı aslında. Şampiyonluğa yürüme anlamında bu kasketi taktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kasketleri beğendiğini dile getiren Korkmaz, "Trabzonspor'un logosuyla beraber daha modern bir mantığa, günümüz gençlerine hitap eden bir mantığa denk gelmiş. Bu projenin başarılı olacağını, 100-150 bin dolayında kasketin satılacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Ebru Hasançebi ise kasketlerin satışa sunulmasını heyecanla beklediğini belirterek, "Çok hoş bir çalışma oldu. 'Kasketliler Geri Döndü' sözü de çok güzel, hoşuma gitti. Ağabeyimin doğum günü. Aklıma hemen kasket geldi. Bekliyordum zaten. Hem ağabeyime hem de eşime hediye olarak alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Osman Kavala Bülent Turan Meral Akşener
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Demet Şener Hande Erçel
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor kasketleri yok sattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:08:29. #1.16#
title