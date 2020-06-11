Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti.

Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, çalışmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti.

Karadeniz ekibinde, sakatlıklığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 24 kişilik Göztepe maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."

Kafilede, ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Öte yandan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden bordo-mavili kafileyi, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla uğurlayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA