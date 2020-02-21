: Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

21.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:15

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik Beşiktaş maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme Costa Marques, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuba

Kaynak: AA

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