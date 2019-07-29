Trabzonspor, Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya'nın Hellas Verona takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Hellas Verona'nın golü Miguel Veloso'dan gelirken, Trabzonspor'un golünü Kerem Baykuş kaydetti. Bu sonuçla bordo mavililer kampta oynadığı 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte Avusturya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan bordo mavililer, TSİ 00.30'da Trabzon'a dönecek ve 2 Ağustos'ta Trabzon'da yeniden çalışmalara başlayacak.

NOVAK İLK KEZ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampında oynanan ilk üç hazırlık maçında forma giyemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından Verona maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

EKUBAN SİFTAH YAPTI

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve Avusturya kampına gecikmeli olarak katılan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Verona maçının kadrosunda yer aldı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Ganalı oyuncu, yeni sezon öncesi ilk maçına çıktı.

KARAMAN'DAN GENÇ AĞIRLIKLI KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Verona karşısında ağırlıklı olarak genç oyunculara görev verdi. Karaman'ın İtalya ekibi karşısında sahaya çıkardığı 11'de yeni transferlerden Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andjusic ve Donis Avdijaj da yer aldı.

Kaynak: DHA