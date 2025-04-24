Trabzonspor Göztepe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Trabzonspor Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

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TRABZONSPOR GÖZTEPE ÖZET

Trabzonspor Göztepe maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor Göztepe maçı 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Trabzonspor Göztepe maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.