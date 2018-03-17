Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 91-86 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor, 8. galibiyetini aldı. Gaziantep Basketbol ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, Trabzonspor'un Vasiliauskas, Harris ve Green'le bulduğu sayılara, konuk ekip Carter, Miller, Balazic ve Can Uğur Öğüt ile cevap verdi. Maçın 5. dakikası Trabzonspor'un 15-14 üstünlüğüyle geçildi. Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 29-28 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan bordo-mavililer, Green'in basketiyle 14. dakikada öne geçti: 35-33. Konuk ekip, Erol Can Çinko'nun periyodun bitimine 20 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Green ve Obekpa ile etkili olan Trabzonspor, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son periyotta skor üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, karşılaşmadan 91-86 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Ziya Özorhon

Trabzonspor: Heslip 3, Vasiliauskas 19, Harris 16, Eldridge 13, Alper Saruhan, Obekpa 13, Green 20, Bora Hun Paçun 7

Gaziantep Basketbol: Armand 3, Carter 23, Orhan Haciyeva 6, Miller 15, Balazic 17, Freimanis 5, Can Uğur Öğüt 8, Erol Can Çinko 6, Murphy 3 1. Periyot: 28-29

Devre: 44-45 3. Periyot: 66-61 Beş faulle çıkan: 39.52 Erol Can Çinko (Gaziantep Basketbol)