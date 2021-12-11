Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu? - Haberler
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Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu?

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu?
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Süper Lig sezonu devam ederken Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu? sorularına yanıt aranıyor.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Peki bu sene birinci sırada yer alan Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu?

HANGİ TAKIMIN KAÇ YILDIZI OLDU?

Beşiktaş bu sezon şampiyon oldu. Toplam şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti. Peki hangi takımın kaç yıldızı var şimdi onu yazalım:

Galatsaray'ın yıldız sayısı : 4

Fenerbahçe'nin yıldız sayısı : 3

Beşiktaş'ın yıldız sayısı : 3

5 şampiyonluk 1 yıldıza eşit oluyor.

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983/84 sezonunda elde etmişti. 34 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde 50 puanla ligi zirvede tamamlamış ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 6. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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