Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan imzayı attı

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzon spor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon spor'un bundan sonra da şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını belirterek, "Taraftarlarımız, camiamız şundan emin olabilir ki, önümüzdeki 3-5 sene, bu sene olduğu gibi her sene Trabzon spor şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzon spor, devre arasında 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Evrard Kouassi ve 4,5 yıllığına anlaştığı Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kouassi ile Emrehan'ın takıma katkı yapacağına inandıklarını söyledi.