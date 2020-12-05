Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

05.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:20

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 çalışmaları ile dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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